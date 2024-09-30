Германия эвакуирует граждан из Ливана из-за опасной ситуации

Вооруженные силы Германии отправили транспортный самолет для эвакуации граждан ФРГ из Ливана, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По данным СМИ, Бундесвер вывезет часть сотрудников посольства в Бейруте и граждан Германии, которые находятся в группе риска по медицинским показаниям. Сейчас в Ливане остаются около 1800 немцев.

Французская авиалиния Air France объявила об отмене полетов между Парижем и Тель-Авивом, а также между Парижем и Бейрутом до 8 октября в связи с опасной обстановкой в регионе. Великобритания, США и другие страны ранее призвали своих граждан покинуть Ливан.