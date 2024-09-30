Німеччина евакуює громадян з Лівану через небезпечну ситуацію

Збройні сили Німеччини відправили транспортний літак для евакуації громадян ФРН із Лівану, передає УНН із посиланням на DW.

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За даними ЗМІ, Бундесвер вивезе частину співробітників посольства в Бейруті та громадян Німеччини, які перебувають у групі ризику за медичними показаннями. Нині у Лівані залишаються близько 1800 німців.

Французька авіалінія Air France оголосила про відміну польотів між Парижем і Тель-Авівом, а також між Парижем і Бейрутом до 8 жовтня у зв'язку з небезпечною обстановкою в регіоні. Велика Британія, США та інші країни раніше закликали своїх громадян залишити Ліван.