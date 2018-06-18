Герман еще 21 мая получил "список 47" и передал куратору из контрразведки - адвокат

"Самое интересное, что этот список (список 47 человек - ред.) поступил к Борису значительно раньше, чем об этом громко заявил наш почтенный Генеральный прокурор, а именно примерно 21 мая. Еще 21 мая этот знаменитый список был передан Дмитрию - куратору (по словам адвоката, представителю контрразведки - ред.) и предупредил Бориса о том, что он не может никому рассказывать о своих определенных взаимоотношениях с оперативным работником", - рассказал он.

Также Солодко назвал фарсом то, что сегодня в суде сторона обвинения предоставила письмо от Департамента контрразведки СБУ, в котором отмечается, что Герман никогда не был штатным работником контрразведки и никогда не обращался с заявлением о совершении преступления.

"Прокуроры, в силу того, что они знающие люди, прекрасно знают, что даже устное согласие является основанием для привлечения лица для негласного сотрудничества", - отметил он.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

30 мая стало известно, что покушение на Бабченко был инсценированным в пределах спецоперации СБУ. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения.

Задержанный Герман - исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерна "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием. Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которое привело к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношение и продаже огнестрельного оружия.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.