Герман еще 21 мая получил "список 47" и передал куратору из контрразведки - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман еще 21 мая получил "список 47" и передал своему куратору из контрразведки "Дитриху". Об этом сообщил во время судебного заседания по рассмотрению жалобы на арест Германа адвокат Евгений Солодко, передает УНН.
"Самое интересное, что этот список (список 47 человек - ред.) поступил к Борису значительно раньше, чем об этом громко заявил наш почтенный Генеральный прокурор, а именно примерно 21 мая. Еще 21 мая этот знаменитый список был передан Дмитрию - куратору (по словам адвоката, представителю контрразведки - ред.) и предупредил Бориса о том, что он не может никому рассказывать о своих определенных взаимоотношениях с оперативным работником", - рассказал он.
Также Солодко назвал фарсом то, что сегодня в суде сторона обвинения предоставила письмо от Департамента контрразведки СБУ, в котором отмечается, что Герман никогда не был штатным работником контрразведки и никогда не обращался с заявлением о совершении преступления.
"Прокуроры, в силу того, что они знающие люди, прекрасно знают, что даже устное согласие является основанием для привлечения лица для негласного сотрудничества", - отметил он.
Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
30 мая стало известно, что покушение на Бабченко был инсценированным в пределах спецоперации СБУ. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения.
Задержанный Герман - исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерна "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием. Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которое привело к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношение и продаже огнестрельного оружия.
31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.