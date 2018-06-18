Герман ще 21 травня отримав “список 47” і передав куратору з контррозвідки - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман ще 21 травня отримав “список 47” і передав своєму куратору з контррозвідки “Дітріху”. Про це повідомив під час судового засідання з розгляду скарги на арешт Германа адвокат Євген Солодко, передає УНН.
“Найбільш цікаво, що цей список (список 47 осіб — ред.) надійшов до Бориса значно раніше, ніж про це гучно заявив наш поважний Генеральний прокурор, а саме приблизно 21 травня. Ще 21 травня цей славнозвісний список був переданий Дмитру — куратору (за словами адвоката представнику контррозвідки — ред.) і попередив Бориса про те, що він не може нікому розповідати про свої певні взаємовідносини з оперативним працівником”, — розповів він.
Також Солодко назвав фарсом те, що сьогодні в суді сторона обвинувачення надала лист від Департаменту контррозвідки СБУ, в якому зазначається, що Герман ніколи не був штатним працівником контррозвідки і ніколи не звертався з заявою про скоєння злочину.
“Прокурори, в силу того, що вони обізнані люди, чудово знають, що навіть усна згода є підставою для залучення особи для негласного співробітництва”, — зауважив він.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
30 травня стало відомо, що замах на Бабченка був інсценованим у межах спецоперації СБУ. За твердженням очільників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів. У Києві затримали ймовірного організатора замаху.
Затриманий Герман — виконавчий директор українсько-німецького СП “Шмайсер”, яке постачало товари військового призначення держконцерну “Укроборонпром”. Підозрюваний відмовився від угоди зі слідством. Він фігурує ще у двох справах: про підроблення документів, яке призвело до зміни складу учасників ТОВ “Шмайсер”, і про незаконне носіння та продаж вогнепальної зброї.
31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного відношення.