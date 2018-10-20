Геращенко предложила вносить в ЕРДР все преступления на оккупированных территориях

"Во время часа вопросов к правительству обратилась к коллегам с просьбой: провести внутреннюю дискуссию с силовыми структурами, с прокуратурой, СБУ, МВД по координации усилий для официальной фиксации всех преступлений на оккупированных территориях, в Крыму, Донецке, Луганске", - написала Геращенко.

Она рассказала о полученном ответе от МВД на запрос, заведено ли уголовное дело по факту убийства главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

"Ответ нас не удовлетворил, поэтому готовим повторный запрос на ГПУ и МВД, СБУ со следующим: в Единый реестр должны автоматически вноситься все преступления, совершенные на оккупированных территориях. Убийства ли это, либо теракты, либо подрывы на минах, либо незаконная там работа следкома РФ", - отметила нардеп.

По словам Геращенко, очевидно, что украинские правоохранительные органы не имеют возможности проводить следственные действия на оккупированных территориях, и по закону о реинтеграции вся ответственность за преступления на указанных территориях лежит на РФ.

"Но в Крыму и на Донбассе проживают украинские граждане, мы обязаны жестко реагировать на убийство детей в Керчи, на подрыв на мине детей у Горловки, на незаконный арест подростков из Ясиноватой, на незаконные действия следкома РФ на суверенной украинской территории на убийство своими же подельниками - фсб-шников террориста Захарченко, который должен был свидетельствовать в международном трибунале о преступлениях Путина. Все эти дела должны вноситься в Единый реестр, все они должны собираться в единое письмо как наша доказательная база преступлений РФ, все они должны лечь в основу консолидированного иска против РФ", - подчеркнула она.

В то же время первый вице-спикер подчеркнула необходимость доступа к местам преступлений на оккупированных территориях международных экспертов.

"Мы должны требовать доступа международных экспертов и криминалистов к местам преступлений (как требовали после катастрофы МН17), чтобы они, а не следком РФ, могли провести независимую экспертизу убийств и подрывов украинских граждан", - заявила Геращенко.