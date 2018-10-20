Геращенко запропонувала вносити до ЄРДР усі злочини на окупованих територіях

"Під час години запитань до уряду звернулася до колег із проханням: провести внутрішню дискусію з силовими структурами, з прокуратурою, СБУ, МВС щодо координації зусиль для офіційної фіксації всіх злочинів на окупованих територіях, в Криму, Донецьку, Луганську", - написала Геращенко.

Вона розповіла про отриману відповідь від МВС на запит, чи заведена кримінальна справа за фактом вбивства ватажка бойовиків так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

"Відповідь нас не задовільнила, тому готуємо повторний запит на ГПУ і МВС, СБУ з наступним: в Єдиний реєстр мають автоматично вноситися всі злочини, здійснені на окупованих територіях. Чи це вбивства, чи теракти, чи підриви на мінах, чи незаконна там робота слідкому РФ", - наголосила нардеп.

За словами Геращенко, очевидно, що українські правоохоронні органи не мають можливості проводити слідчі дії на окупованих територіях, й згідно з законом про реінтеграцію вся відповідальність за злочини на зазначених територіях лежить на РФ.

"Але в Криму і на Донбасі проживають українські громадяни, ми зобов‘язані жорстко реагувати на вбивство дітей в Керчі, на підрив на міні дітей біля Горлівки, на незаконний арешт підлітків з Ясинуватої, на незаконні дії слідкому РФ на суверенній українській території на вбивство своїми ж подільниками – фсб-шниками терориста Захарченка, який повинен був свідчити в міжнародному трибуналі про злочини Путіна. Всі ці справи мають вноситися в Єдиний реєстр, всі вони мають збиратися в єдиний лист як наша доказова база злочинів РФ, всі вони мають лягти в основу консолідованого позову проти РФ", - підкреслила вона.

Водночас перший віце-спікер наголосила на необхідності доступу до місць злочинів на окупованих територіях міжнародних експертів.

"Ми повинні вимагати доступу міжнародних експертів і криміналістів до місць злочинів (як вимагали внаслідок катастрофи МН17), аби вони, а не слідком РФ, могли провести незалежну експертизу вбивст і підривів українських громадян", - заявила Геращенко.