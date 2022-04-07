Геращенко: в соцсетях есть много инициатив для создания “украинского Моссада”

Детали

Так, по словам советника министра, сейчас украинским правоохранителям известны фамилии руководителей военных подразделений российской федерации уровня батальонов, рот, которые были непосредственно расположены на территориях Бучи, Гостомеля, Ирпеня. По его словам, эти данные известны прокурорам, которые будут вести это дело и делать так, чтобы “ни один подонок не избежал правосудия”.

Геращенко отметил, что все рашистские военные преступники знают о своих преступлениях, знают, что они известны.

Цитата

“Мы понимаем, что возможно они будут всегда сидеть в российской федерации и не выезжать за ее пределы”, - сказал Геращенко.

“Но если они будут выезжать за ее пределы, то будут срабатывать механизмы Интерпола для того, чтобы их искать. Кроме того, сейчас в социальных сетях есть много инициатив и призывов для создания “украинского Моссада”, который бы находил и уничтожал тех лиц, которые причастны к убийству гражданских лиц и их пыток”, - добавил он.

Добавим

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.