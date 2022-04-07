Геращенко: у соцмережах є багато ініціатив для створення “українського Моссаду”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У соціальних мережах є багато ініціатив і призивів для створення “українського Моссаду” для розшуку і знищення рашистських покидьків, причетних до злочинів в Україні. Про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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Так, за словами радника міністра, наразі українським правоохоронцям відомі прізвища керівників військових підрозділів російської федерації рівня батальонів, рот, які були безпосередньо розташовані на територіях Бучі, Гостомеля, Ірпіня. З його слів, ці дані відомі прокурорам, які будуть вести цю справу і робити так, щоб “жодний покидьок не уникнув правосуддя”.
Геращенко зазначив, що всі рашистські військові злочинці знають про свої злочини, знають, що вони відомі.
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“Ми розуміємо, що можливо вони будуть завжди сидіти в російській федерації і не виїжджати за її межі”, - сказав Геращенко.
“Але якщо вони будуть виїжджати за її межі, то будуть спрацьовувати механізми Інтерполу для того, щоб їх шукати. Крім того, зараз в соціальних мережах є багато ініціатив і призивів для створення “українського Моссаду”, який би знаходив будь-де і знищував тих осіб, які причетні до вбивства цивільних осіб і їх катування”, - додав він.
Додамо
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази військових злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.