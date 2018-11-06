Геращенко: РФ заявлением о "выборах" в ОРДЛО выдала мандат на войну
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Представительница Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала российское заявление о псевдовыборах в ОРДЛО, где те, по ее словам, заявили, что признают результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов, выдачей "мандата на войну". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"РФ сегодня официально заявила, что признают результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", - отметила она.
По ее словам, действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте.
"Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысяч жертв среди военных и гражданских", - указала Геращенко.
Напомним, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся 6 ноября в Минске. Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же "выборов", а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений.