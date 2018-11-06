Геращенко: РФ заявою про "вибори" в ОРДЛО видала мандат на війну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала російську заяву щодо псевдовиборів в ОРДЛО, де ті, з її слів, заявили, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів, видачею "мандату на війну". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні", - зауважила вона.
З її слів, дії РФ і їх маріонеток ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську і дестабілізації ситуації на фронті.
"Це повтор сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових і цивільних", - вказала Геращенко.
Нагадаємо, черговий раунд переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувся 6 листопада у Мінську. Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів", а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод.