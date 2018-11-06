Геращенко: РФ заявою про "вибори" в ОРДЛО видала мандат на війну

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала російську заяву щодо псевдовиборів в ОРДЛО, де ті, з її слів, заявили, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів, видачею "мандату на війну". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.