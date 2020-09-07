Геращенко о попытке подрыва поезда с горючим: мог быть нанесен многомиллионный ущерб

“Этим делом занимается Служба безопасности Украины. Это квалифицировано как террористический акт. По этой ветке должен был идти состав с горючим, в котором было, наверное, около 1 тыс. тонн бензина. Если бы не заметили этот взрыв, то поезд мог сойти с рельсов, мог быть нанесен огромный многомиллионный ущерб народному хозяйству”, - сказал Антон Геращенко.

Напомним, СБУ расследует попытка подрыва поезда с горючим в Житомирской области.