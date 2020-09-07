Геращенко про спробу підриву поїзда з пальним: могло бути завдано багатомільйонних збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якби не помітили вибух в Житомирській області - поїзд міг зійти з рейок і міг бути завдано багатомільйонних збитків. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Цією справою займається Служба безпеки України. Це кваліфіковано як терористичний акт. По цій гілці мав йти склад з пальним, в якому було, напевно, близько 1 тис. тонн палива. Якби не помітили цей вибух то поїзд міг зійти з рейок, що, можливо, завдало б величезних багатомільйонних збитків народному господарству", - сказав Антон Геращенко.
Нагадаємо, СБУ розслідує спробу підриву поїзда с пальним в Житомирській області.