Геращенко о российских выборах в Крыму: будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В аннексированном Россией четыре года назад Крыму на голосование за президента РФ будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Принуждение к голосованию за Путина в Крыму. Оккупационному режиму очень нужна явка, поэтому будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных", - отметила И.Геращенко.
Напомним, постпред Украины при ООН В.Ельченко послал письма Генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН о том, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными, добавили в представительстве Украины при ООН.
В день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.