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Геращенко про російські вибори у Криму: зганятимуть і мертвих, і живих, і ненароджених

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В анексованому Росією чотири роки тому Криму на голосування щодо президента РФ зганятимуть і мертвих, і живих, і ненароджених. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Примус до голосування за Путіна в Криму. Окупаційному режиму дуже потрібна явка, тому зганятимуть і мертвих, і живих, і ненароджених", - зазначила І.Геращенко.

Нагадаємо, постпред України при ООН В.Єльченко надіслав листи Генеральному секретарю ООН, голові Ради Безпеки та державам-членам ООН щодо того, що проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН. Результати цих незаконних виборів будуть нікчемними, додали у представництві України при ООН.

У день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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