Геращенко возмутилась из-за карт Украины без Крыма перед выборами в РФ

"(Фото - ред.) привлекли внимание к вопиющим фактам: в годовщину аннексии Крыма, в канун псевдовыборов Путина в Крыму газета "Вечерние вести" (симпатизирует одной партии) и - а это уже гораздо и гораздо серьезнее - общественный вещатель UA:Перший выдали на-гора карты Украины... без Крыма (в газете еще и без Донбасса)! Выражаю свое возмущение и протест. Как гражданка Украины ожидаю разъяснений и публичных извинений перед украинцами и крымскими татарами. Как политик, вместе с коллегами, на всех площадках, отстаиваю жесткую позицию, что Крым - это Украина, мы с дипломатами боремся с такими псевдо "картами", вылавливая их по миру, протестуя против любых попыток легимитизировать кражу Крыму. И вот такое - внутри страны..." - отметила она.

Позже И.Геращенко добавила, что в комментариях в соцсети пишут, что "в газете на карте Крым и Донбасс были, но, мол, сэкономили на краске, поэтому заметны те Крым и Донбасс лишь для людей со 100% зрением. Как по мне, странные объяснения, но в следующий раз будут осмотрительнее. А на UA что экономили, что карта без Крыма?".

В ответ ей председатель правления НОТУ Зураб Аласания обнародовал извинения за технические ошибки в эфире UA:Перший, связанные именно с отображением карты Украины без Крыма в эфире, посоветовав "не искать зраду".

Ирина Геращенко отметила, что "извинения, это правильно". "Но и в дальнейшем будем жестко реагировать на такие ошибки, чтобы они не стали практикой", - указала она.

Напомним, в венгерском магазине изъяли из продажи карты с некорректным указанием Крыма.