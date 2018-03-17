Геращенко обурилася через карти України без Криму перед виборами в РФ

"(Фото - ред.) привернули увагу до кричущих фактів: у роковини анексії Криму, в переддень псевдовиборів Путіна в Криму газета "Вечірні вісті" (симпатизує одній партії) і - а це вже набагато й набагато серйозніше - суспільний мовник UA:Перший видали нагора карти України... без Криму (у газеті ще й без Донбасу)! Висловлюю своє обурення й протест. Як громадянка України очікую роз'яснень і публічних вибачень перед українцями і кримськими татарами. Як політик, разом з колегами, на всіх майданчиках, відстоюю жорстку позицію, що Крим - це Україна, ми з дипломатами боремося з такими псевдо-"картами", виловлюючи їх по світу, протестуючи проти будь-яких спроб легімітизувати крадіжку Криму. Й ось таке - всередині країни..." - зазначила вона.

Згодом І.Геращенко додала, що у коментарях в соцмережі пишуть, що "в газеті на карті Крим і Донбас були, але, мовляв, заощадили на фарбі, й тому помітні ті Крим і Донбас лише для людей зі 100% зором. Як на мене, дивні пояснення, але наступного разу будуть обачніше. А на UA що заощаджували, що карта без Криму?".

У відповідь їй голова правління НСТУ Зураб Аласанія оприлюднив вибачення за технічні помилки в ефірі UA:Перший, пов'язані саме з відображенням карти України без Криму в ефірі, порадивши "не шукати зраду".

Ірина Геращенко зауважила, що "вибачення, це правильно". "Але й надалі будемо жорстко реагувати на такі помилки, щоб вони не стали практикою", - вказала вона.

Нагадаємо, в угорському магазині вилучили з продажу карти з некоректним позначенням Криму.