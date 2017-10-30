Геращенко обсудила в Британии безвизовых для Украинской
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обсудила с Министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом ситуацию с безопасностью на Донбассе, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и безвизовые для Украинской в Великобританию. Об этом на своей странице в Facebook написала И.Геращенко, передает УНН.
"Обратилась к министру с просьбой обратить внимание на жалобы Украинский по безосновательных отказов в получении британских виз. Мы имеем положительный опыт безвизовых с ЕС и минимум нарушений визовых правил со стороны Украинской в шенгенское зоне, поэтому думаю, что стоит говорить и о смягчении визового режима с Британией. Очевидно, что это будет непростой и небыстрый диалог, но стоит его начинать ", - сообщила Геращенко.
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"Призывала Великобританию содействовать Украине в освобождении заложников, привлечь и включить все возможные механизмы, посреднические усилия. Говорили о миротворческой миссии на Донбассе, о непристойности гибридной российского предложения" миротворцев ", которая просто подменяет саму идею миротворческой миссии", - написала она.
Первый заместитель председателя ВР заявила, что Великобритания активно поддерживает проекты гуманитарного разминирования на Донбассе. ВР, в свою очередь, как можно скорее принять новый закон о гуманитарного разминирования.
"Также мы обсудили реформы в Украине", - добавила она.