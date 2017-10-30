Геращенко обсудила в Британии безвизовых для Украинской

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21285 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82398 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142006 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111467 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110392 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102667 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103156 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Геращенко обсудила в Британии безвизовых для Украинской

Геращенко обсудила в Британии безвизовых для Украинской

Киев  •  УНН

 • 9826 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обсудила с Министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом ситуацию с безопасностью на Донбассе, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и безвизовые для Украинской в ​​Великобританию. Об этом на своей странице в Facebook написала И.Геращенко, передает УНН.

"Обратилась к министру с просьбой обратить внимание на жалобы Украинский по безосновательных отказов в получении британских виз. Мы имеем положительный опыт безвизовых с ЕС и минимум нарушений визовых правил со стороны Украинской в ​​шенгенское зоне, поэтому думаю, что стоит говорить и о смягчении визового режима с Британией. Очевидно, что это будет непростой и небыстрый диалог, но стоит его начинать ", - сообщила Геращенко.

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"Призывала Великобританию содействовать Украине в освобождении заложников, привлечь и включить все возможные механизмы, посреднические усилия. Говорили о миротворческой миссии на Донбассе, о непристойности гибридной российского предложения" миротворцев ", которая просто подменяет саму идею миротворческой миссии", - написала она.

Первый заместитель председателя ВР заявила, что Великобритания активно поддерживает проекты гуманитарного разминирования на Донбассе. ВР, в свою очередь, как можно скорее принять новый закон о гуманитарного разминирования.

"Также мы обсудили реформы в Украине", - добавила она.

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