Геращенко обговорила в Британії безвіз для українців

"Звернулася до Міністра з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз. Ми маємо позитивний досвід безвізу з ЄС і мінімум порушень візових правил з боку українців в шенгенський зоні, тому думаю, що варто говорити й про пом'якшення візового режиму з Британією. Очевидно, що це буде непростий і нешвидкий діалог, але варто його починати," - повідомила Геращенко.

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"Закликала Велику Британію сприяти Україні у звільненні заручників, залучити і включити всі можливі механізми, посередницькі зусилля. Говорили про миротворчу місію на Донбасі, про непристойність гібридної російської пропозиції "миротворців", яка просто підміняє саму ідею миротворчої місії," - написала вона.

Перший заступник голови ВР заявила, що Британія активно підтримує проекти гуманітарного розмінування на Донбасі. ВР, в свою чергу, має якнайшвидше прийняти новий закон щодо гуманітарного розмінування.

"Також ми обговорили реформи в Україні," - додала вона.