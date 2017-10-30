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Геращенко обговорила в Британії безвіз для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко обговорила з Міністром Великої Британії у справах Європи та Америки Аланом Данканом безпекову ситуацію на Донбасі, порушення прав людини в окупованому Криму та безвіз для українців до Великої Британії. Про це на своїй сторінці у Facebook написала І.Геращенко, передає УНН.

"Звернулася до Міністра з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз. Ми маємо позитивний досвід безвізу з ЄС і мінімум порушень візових правил з боку українців в шенгенський зоні, тому думаю, що варто говорити й про пом'якшення візового режиму з Британією. Очевидно, що це буде непростий і нешвидкий діалог, але варто його починати," - повідомила Геращенко.

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"Закликала Велику Британію сприяти Україні у звільненні заручників, залучити і включити всі можливі механізми, посередницькі зусилля. Говорили про миротворчу місію на Донбасі, про непристойність гібридної російської пропозиції "миротворців", яка просто підміняє саму ідею миротворчої місії," - написала вона.

Перший заступник голови ВР заявила, що Британія активно підтримує проекти гуманітарного розмінування на Донбасі. ВР, в свою чергу, має якнайшвидше прийняти новий закон щодо гуманітарного розмінування.

"Також ми обговорили реформи в Україні," - додала вона.

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