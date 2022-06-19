Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 33 600 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 33 600 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 19.06 ориентировочно такие:
личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано,
танков ‒ 1468 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
РСЗО – 235 (+2) ед,
средства ПВО – 98 (+0) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 181 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4),
крылатые ракеты – 130 (+1),
корабли/катера – 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2523 (+10) ед,
специальная техника – 55 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Напомним
По даным Генштаба ВСУ, недалеко от Рубежного Луганской области враг безуспешно пытался провести разведку боем.