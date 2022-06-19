Генштаб: недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем

Детали

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи с прикрытия белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь.

На Северском направлении, с целью сковывания действий Сил обороны, в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование позиций и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций наших войск. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Идет поставка вооружения, военной техники и материальных средств с территории российской федерации.

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции наших подразделений неподалеку Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецке и Николаевка. Нанес авиаудара неподалеку от Пришиба и ракетного — по населенному пункту Маяки.

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационных ударов вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетного удара в районе Верхнекамянки.

С целью корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БпЛА “Орлан-10”. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над этим городом. Наши подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово — Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм в направлениях Орехово — Золотое и Первомайск — Золотое наши защитники успешно отбили.

С целью разоблачения огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Поркове — Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения в направлении Врубовка — Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На Николаевском направлении враг производил огневое поражение подразделений Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций наших войск с применением БпЛА в районе населенного пункта Таврическое.

На Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

“Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквах. Призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию. Вместе победим! Слава Украине!”, — говорится в сообщении.

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