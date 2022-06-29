Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 35 450 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 450 человек, 1572 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 35 450 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1572 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16),
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- артиллерийских систем – 781 (+3),
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- РСЗО - 246 (+3),
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- средств ПВО - 103 (+1),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 185 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
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- крылатых ракет - 142 (+3),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9),
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- специальной техники - 61 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что на Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Руда – Клиновое.