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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 35 450 оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 35 450 оккупантов

Киев • УНН

 • 97007 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 450 человек, 1572 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 35 450 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1572 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16),
  • артиллерийских систем – 781 (+3),
  • РСЗО - 246 (+3),
  • средств ПВО - 103 (+1),
  • самолетов – 217 (+0),
  • вертолетов – 185 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
  • крылатых ракет - 142 (+3),
  • кораблей/катеров - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9),
  • специальной техники - 61 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.

Данные уточняются.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что на Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Руда – Клиновое.

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