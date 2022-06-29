Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 450 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно становили:



особового складу - близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1572 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16),



артилерійських систем – 781 (+3),



РСЗВ - 246 (+3),



засобів ППО - 103 (+1),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 185 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),



крилатих ракет - 142 (+3),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9),



спеціальної техніки - 61 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове.