Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 35 450 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 450 осіб, 1572 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1572 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16),
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- артилерійських систем – 781 (+3),
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- РСЗВ - 246 (+3),
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- засобів ППО - 103 (+1),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 185 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
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- крилатих ракет - 142 (+3),
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- кораблів/катерів - 14 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9),
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- спеціальної техніки - 61 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове.