Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 17 500 оккупантов и 135 самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,5 тыс. лиц, 614 танков, 135 самолетов, 131 вертолета и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составляют:
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- Личного состава - около 17 500 человек,
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- Танков ‒ 614,
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- Боевых бронированных машин ‒ 1735,
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- Артиллерийских систем - 311,
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- РСЗО - 96,
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- Средства ПВО - 54,
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- Самолетов - 135,
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- Вертолетов - 131,
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- Автомобильной техники - 1201,
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- Корабли/катера - 7,
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- Цистерн с ГСМ - 75,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 83,
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- Специальная техника - 22,
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- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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