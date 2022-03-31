Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 17 500 окупантів та 135 літаків

КИЇВ. 31 березня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,5 тис. осіб, 614 танків, 135 літаків, 131 гелікоптера та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.