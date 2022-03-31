Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 17 500 окупантів та 135 літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,5 тис. осіб, 614 танків, 135 літаків, 131 гелікоптера та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно становлять:
-
- особового складу - близько 17 500 осіб,
-
- танків ‒ 614,
-
- бойових броньованих машин ‒ 1735,
-
- артилерійських систем – 311,
-
- РСЗВ - 96,
-
- засоби ППО - 54,
-
- літаків – 135,
-
- гелікоптерів – 131,
-
- автомобільної техніки - 1201,
-
- кораблі/катери - 7,
-
- цистерн з ПММ - 75,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівн - 83,
-
- спеціальна техніка - 22,
-
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
-
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ захопили машину з російської системи "Солнцепьок", якою лякали українців