Генштаб ВСУ: российские военные учения в Крыму являются незаконными

"За этими учениями и соответствующими структурами, уполномоченными проводить такого рода деятельность, мы наблюдаем. Мы делаем это потому, что учения проходят на временно оккупированной Российской Федерацией территории и к ним привлечено большое количество воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - заявил В.Селезнев.

Он также добавил, что "в Генеральном штабе Украины есть перечень планов оперативного реагирования на любые вызовы, которые могут произойти со стороны России, независимо от места их возникновения".

"Наши аналитики просчитывают возможные риски и после этого вносятся коррективы в планы боевой подготовки подразделений и осуществляется соответствующий контроль за этими мерами", - добавил В.Селезнев.

Как сообщал УНН, учения с участием трех соединений ВДВ РФ, а также Черноморского флота и воздушно-космических сил начались сегодня в Крыму на полигоне Опук.