Генштаб ВСУ: российские военные учения в Крыму являются незаконными

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120773 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179881 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131228 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125504 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117815 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106545 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107571 просмотра

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Генштаб ВСУ: российские военные учения в Крыму являются незаконными

Генштаб ВСУ: российские военные учения в Крыму являются незаконными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что любые учения, которые происходят на территории аннексированного Крыма, являются незаконными. Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал офицер управления по связям с общественностью Генштаба Владислав Селезнев, передает УНН.

"За этими учениями и соответствующими структурами, уполномоченными проводить такого рода деятельность, мы наблюдаем. Мы делаем это потому, что учения проходят на временно оккупированной Российской Федерацией территории и к ним привлечено большое количество воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - заявил В.Селезнев.

Он также добавил, что "в Генеральном штабе Украины есть перечень планов оперативного реагирования на любые вызовы, которые могут произойти со стороны России, независимо от места их возникновения".

"Наши аналитики просчитывают возможные риски и после этого вносятся коррективы в планы боевой подготовки подразделений и осуществляется соответствующий контроль за этими мерами", - добавил В.Селезнев.

Как сообщал УНН, учения с участием трех соединений ВДВ РФ, а также Черноморского флота и воздушно-космических сил начались сегодня в Крыму на полигоне Опук.

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