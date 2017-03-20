Генштаб ЗСУ: російські військові навчання в Криму є незаконними
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що будь-які навчання, які відбуваються на території анексованого Криму, є незаконними. Про це у коментарі Крим.Реалії сказав офіцер управління зі зв’язків з громадськістю Генштабу Владислав Селезньов, передає УНН.
“За цими навчаннями і відповідними структурами, уповноваженими проводити такого роду діяльність, ми спостерігаємо. Ми робимо це тому, що навчання проходять на тимчасово окупованій Російською Федерацією території і до них залучено велику кількість повітряно-десантних військ Збройних Сил Росії”, — заявив Селезньов.
Він також додав, що “в Генеральному штабі України є перелік планів оперативного реагування на будь-які виклики, які можуть статися з боку Росії, незалежно від місця їх виникнення”.
“Наші аналітики прораховують можливі ризики і після цього вносяться корективи в плани бойової підготовки підрозділів і здійснюється відповідний контроль за цими заходами”, — додав Селезньов.
Як повідомляв УНН, навчання за участю трьох з'єднань повітрянодесантних військ РФ, а також Чорноморського флоту і Повітряно-космічних сил почалися сьогодні в Криму на полігоні Опук.