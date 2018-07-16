Генштаб ВСУ усиливает контроль над хранением боеприпасов: начались увольнения

“Стоит отметить, что по результатам проверки одной из воинских частей, за ненадлежащую организацию мер охраны и обороны, командир этой воинской части представлен к увольнению из рядов ВСУ, — говорится в сообщении.

Таким образом в украинской армии принимаются меры по усилению охраны украинских арсеналов оружия. В частности, происходит реконструкция технической территории и ограждений. Кроме того, началось строительство дополнительных 15 обсыпных железобетонных хранилищ для боеприпасов. Всего в масштабах ВСУ запланировано построить 136 таких хранилищ.

Для улучшения существующего состояния охраны и обороны объектов хранения боезапаса с начала 2018 года ведутся работы по устройству на охранном периметре ограждения нового типа, оборудованию охранных периметров техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

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Также проводится работа по санитарной очистке технических и прилегающих к ним территорий арсеналов, баз, складов.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности и содержания технических территорий начаты поставки в воинские части 23 комплектов средств механизации. Это, в частности грузовые автомобили, тракторы, подъемники грузов и тому подобное. Один из комплектов уже поступил и используется на одном из арсеналов.

Продолжается работа по согласованию соответствующих документов реконструкции и капитального ремонта объектов военной инфраструктуры. Так в 2018 году планируется провести капитальный ремонт четырех столовых и четырех казарм, а также строительство трех новых казарм.

По данным Генштаба, указанные меры должны повысить диверсионную устойчивость арсеналов, баз, складов и предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах ВСУ.

Напомним, из-за взрыва на Ровенском полигоне была назначена экспертиза металла “Молотов”. 11 июля был проведен следственный эксперимент для выяснения вероятной причины взрыва миномета.