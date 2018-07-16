Генштаб ЗСУ посилює контроль над зберіганням боєприпасів: почались звільнення

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50689 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 102431 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 98377 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 125368 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103006 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119369 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159957 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189973 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294149 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167277 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 50346 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49039 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 52375 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 48584 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 74164 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 125368 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163639 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294149 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224353 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250654 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29463 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51325 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56163 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54505 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68744 перегляди
Актуальне
Генштаб ЗСУ посилює контроль над зберіганням боєприпасів: почались звільнення

Генштаб ЗСУ посилює контроль над зберіганням боєприпасів: почались звільнення

Київ • УНН

 • 8845 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України проводить широку кампанію з перевірок стану збройних арсеналів та складів. Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Варто зазначити, що за результатами перевірки однієї з військових частин, за неналежну організацію заходів охорони та оборони, командира цієї військової частини подано до звільнення з лав ЗСУ, — йдеться у повідомленні.

Таким чином в українській армії вживаються заходи з посилення охорони українських арсеналів зброї. Зокрема, відбувається реконструкція технічної території та огорож. Крім того, почалось будівництво додаткових 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів. Загалом в масштабах ЗСУ заплановано звести 136 таких сховищ.

Для покращення існуючого стану охорони та оборони об’єктів зберігання боєзапасу з початку 2018 року ведуться роботи з влаштування на охоронних периметрах огорожі нового типу, обладнання охоронних периметрів технічними засобами охорони та системами відеоспостереження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони: міномет "Молот" наймовірніше розірвався через подвійне заряджання

Також проводиться робота із санітарної очистки технічних та прилеглих до них територій арсеналів, баз, складів.
Для забезпечення вибухопожежобезпеки та утримання технічних територій розпочато постачання до військових частин 23 комплектів засобів механізації. Це зокрема вантажні автомобілі, трактори, підіймачі вантажів тощо. Один з комплектів вже надійшов та використовується на одному з арсеналів.

Продовжується робота щодо погодження відповідних документів реконструкції та капітального ремонту об’єктів військової інфраструктури. Так у 2018 році заплановано провести капітальний ремонт чотирьох їдалень та чотирьох казарм, а також будівництво трьох нових казарм.

За даними Генштабу, зазначені заходи повинні підвищити диверсійну стійкість арсеналів, баз, складів та попередити виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах ЗСУ.

Нагадаємо, через вибух на Рівненському полігоні було призначено експертизу металу “Молотів”. 11 липня провели слідчий експеримент для з'ясування ймовірної причини вибуху міномета.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19