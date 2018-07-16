Генштаб ЗСУ посилює контроль над зберіганням боєприпасів: почались звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України проводить широку кампанію з перевірок стану збройних арсеналів та складів. Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Варто зазначити, що за результатами перевірки однієї з військових частин, за неналежну організацію заходів охорони та оборони, командира цієї військової частини подано до звільнення з лав ЗСУ, — йдеться у повідомленні.
Таким чином в українській армії вживаються заходи з посилення охорони українських арсеналів зброї. Зокрема, відбувається реконструкція технічної території та огорож. Крім того, почалось будівництво додаткових 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів. Загалом в масштабах ЗСУ заплановано звести 136 таких сховищ.
Для покращення існуючого стану охорони та оборони об’єктів зберігання боєзапасу з початку 2018 року ведуться роботи з влаштування на охоронних периметрах огорожі нового типу, обладнання охоронних периметрів технічними засобами охорони та системами відеоспостереження.
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Також проводиться робота із санітарної очистки технічних та прилеглих до них територій арсеналів, баз, складів.
Для забезпечення вибухопожежобезпеки та утримання технічних територій розпочато постачання до військових частин 23 комплектів засобів механізації. Це зокрема вантажні автомобілі, трактори, підіймачі вантажів тощо. Один з комплектів вже надійшов та використовується на одному з арсеналів.
Продовжується робота щодо погодження відповідних документів реконструкції та капітального ремонту об’єктів військової інфраструктури. Так у 2018 році заплановано провести капітальний ремонт чотирьох їдалень та чотирьох казарм, а також будівництво трьох нових казарм.
За даними Генштабу, зазначені заходи повинні підвищити диверсійну стійкість арсеналів, баз, складів та попередити виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах ЗСУ.
Нагадаємо, через вибух на Рівненському полігоні було призначено експертизу металу “Молотів”. 11 липня провели слідчий експеримент для з'ясування ймовірної причини вибуху міномета.