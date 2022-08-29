Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 47 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 47 100 (+350) человек ликвидировано,



танков ‒ 1947 (+5),



боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12),



артиллерийских систем – 1060 (+10),



РСЗО - 279 (+5),



средств ПВО - 149 (+1),



самолетов – 234 (+0),



вертолетов – 203 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),



крылатых ракет – 196 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17),



специальной техники - 101 (+2).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

В Силах обороны Юга информируют, что отработка по мостам через Днепр на юге продолжается, и работа достаточно результативная.