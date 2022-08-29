Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 47 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 47,1 тыс. человек, 1947 танков, 203 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 47 100 (+350) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1947 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 4269 (+12),
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- артиллерийских систем – 1060 (+10),
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- РСЗО - 279 (+5),
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- средств ПВО - 149 (+1),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 203 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
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- крылатых ракет – 196 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17),
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- специальной техники - 101 (+2).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
В Силах обороны Юга информируют, что отработка по мостам через Днепр на юге продолжается, и работа достаточно результативная.