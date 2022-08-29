Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 47 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 47,1 тис. осіб, 1947 танків, 203 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1947 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12),
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- артилерійських систем – 1060 (+10),
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- РСЗВ - 279 (+5),
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- засобів ППО - 149 (+1),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 203 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+6),
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- крилатих ракет - 196 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17),
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- спеціальної техніки - 101 (+2).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
У Силах оборони Півдня інформують, що відпрацювання по мостах через Дніпро на півдні продовжується, і робота - досить результативна.