Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 47 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 47 100 (+350) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1947 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12),



артилерійських систем – 1060 (+10),



РСЗВ - 279 (+5),



засобів ППО - 149 (+1),



літаків – 234 (+0),



гелікоптерів – 203 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+6),



крилатих ракет - 196 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17),



спеціальної техніки - 101 (+2).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

У Силах оборони Півдня інформують, що відпрацювання по мостах через Дніпро на півдні продовжується, і робота - досить результативна.