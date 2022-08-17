Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 44 тысячи

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составляли



личного состава - около 44 100 (+200) человек ликвидировано,



танков ‒ 1886 (+6),



боевых бронированных машин ‒ 4162 (+10),



артиллерийских систем – 993 (+4),



РСЗО – 263 (+0),



средств ПВО - 136 (+0),



самолетов – 233 (+0),



вертолетов – 196 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),



крылатых ракет - 190 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5),



специальной техники – 93 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Враг пытается наступать неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки. Наши защитники дают врагу достойный отпор, наносят оккупантам потерь.