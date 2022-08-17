Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 44 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,1 тыс. человек, 1886 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составляли
-
- личного состава - около 44 100 (+200) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 1886 (+6),
-
- боевых бронированных машин ‒ 4162 (+10),
-
- артиллерийских систем – 993 (+4),
-
- РСЗО – 263 (+0),
-
- средств ПВО - 136 (+0),
-
- самолетов – 233 (+0),
-
- вертолетов – 196 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
-
- крылатых ракет - 190 (+0),
-
- кораблей/катеров - 15 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5),
-
- специальной техники – 93 (+1).
-
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Враг пытается наступать неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки. Наши защитники дают врагу достойный отпор, наносят оккупантам потерь.