Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 44 тисячі

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно становили



особового складу - близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1886 (+6),



бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10),



артилерійських систем – 993 (+4),



РСЗВ - 263 (+0),



засобів ППО - 136 (+0),



літаків – 233 (+0),



гелікоптерів – 196 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),



крилатих ракет - 190 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5),



спеціальної техніки - 93 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Ворог намагається наступати неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч, завдають окупантам втрат.