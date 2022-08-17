Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 44 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 44,1 тис. осіб, 1886 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно становили
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- особового складу - близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1886 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10),
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- артилерійських систем – 993 (+4),
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- РСЗВ - 263 (+0),
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- засобів ППО - 136 (+0),
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- літаків – 233 (+0),
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- гелікоптерів – 196 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),
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- крилатих ракет - 190 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5),
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- спеціальної техніки - 93 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Ворог намагається наступати неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч, завдають окупантам втрат.