Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 42 тысячам

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано,



танков ‒ 1802 (+10),



боевых бронированных машин ‒ 4051 (+19),



артиллерийских систем – 955 (+5),



РСЗО – 260 (+0),



средств ПВО - 127 (+4),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),



крылатых ракет – 182 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6),



специальной техники - 85 (+2).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.