Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 42 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 41 900 человек, 1802 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1802 (+10),
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- боевых бронированных машин ‒ 4051 (+19),
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- артиллерийских систем – 955 (+5),
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- РСЗО – 260 (+0),
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- средств ПВО - 127 (+4),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
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- крылатых ракет – 182 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6),
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- специальной техники - 85 (+2).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.