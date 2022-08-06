Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 42 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 41 900 (+250) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1802 (+10),



бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19),



артилерійських систем – 955 (+5),



РСЗВ - 260 (+0),



засобів ППО - 127 (+4),



літаків – 223 (+0),



гелікоптерів – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),



крилатих ракет - 182 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6),



спеціальної техніки - 85 (+2).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.