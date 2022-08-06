Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 42 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 900 осіб, 1802 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 41 900 (+250) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1802 (+10),
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- бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19),
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- артилерійських систем – 955 (+5),
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- РСЗВ - 260 (+0),
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- засобів ППО - 127 (+4),
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- літаків – 223 (+0),
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- гелікоптерів – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
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- крилатих ракет - 182 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6),
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- спеціальної техніки - 85 (+2).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.