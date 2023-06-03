Генштаб: враг продолжает агитировать население вступать в армию рф
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Оккупанты продолжают агитацию среди собственного населения по вступлению в ряды российской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, для пополнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население к прохождению военной службы различными способами.
Так, в городе зоринск алтайского края, представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Сообщается, что они агитируют относительно подписания ими контракта на 3-5 месяцев военной службы.
Дополнение
В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В частности, за прошедшие сутки состоялось 29 боевых столкновений.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.