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Генштаб: враг продолжает агитировать население вступать в армию рф

Киев • УНН

 • 239884 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Оккупанты продолжают агитацию среди собственного населения по вступлению в ряды российской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: враг продолжает агитировать население вступать в армию рф

Детали

Как отмечается, для пополнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население к прохождению военной службы различными способами.

Так, в городе зоринск алтайского края, представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Сообщается, что они агитируют относительно подписания ими контракта на 3-5 месяцев военной службы.

Дополнение

В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В частности, за прошедшие сутки состоялось 29 боевых столкновений.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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