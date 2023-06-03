Генштаб: ворог продовжує агітувати населення вступати до армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Окупанти продовжують агітацію серед власного населення щодо вступу до лав російської армії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, для поповнення втрат у живій силі противник продовжує агітувати власне населення до проходження військової служби у різний спосіб.
Так, у місті зоринськ алтайського краю, представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Повідомляється, що вони агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби.
Доповнення
У Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Зокрема, протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.