Генштаб отчитался об оперативной ситуации: на Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на фронте по состоянию на вечер понедельника. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клищеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Карповичи Черниговской области; Сидоровка, Волфино, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Спирное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Приволье, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.
На Мариинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Мари Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Мари Новомихайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Второе, Красногоровка, Маринка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Чаривне, Егоровка, Степное, Лобково, П’ятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дач и Зимовника Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Понятовка, Херсон, Станислав Херсонской области и Очаков, Солончаки Николаевской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Доповнення
Украина опробовала различные подходы в контрнаступлении, которое она начала 4 июня, и начинает понимать, что именно работает. Ситуация на поле боя постепенно меняется в пользу Украины.