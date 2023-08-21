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Генштаб відзвітував про оперативну ситуацію: на Бахмутському нампрямку ворог вів безуспішні наступальні дії

Генштаб відзвітував про оперативну ситуацію: на Бахмутському нампрямку ворог вів безуспішні наступальні дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на фронті станом на вечір понеділка. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, передає УНН

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Сидорівка, Волфине, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Привілля, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпілське, Чарівне, Єгорівка, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Дач та Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Понятівка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Очаків, Солончаки Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Доповнення 

Україна випробувала різні підходи в контрнаступі, який вона розпочала 4 червня, і починає розуміти, що саме працює. Ситуація на полі бою поступово змінюється на користь України.

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