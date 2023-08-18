Генштаб отчитался об оперативной ситуации на 14 направлениях фронта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию на фронте по состоянию на вечер. Попытки наступления противника были напрасными. В то же время наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах Мелитопольского и Бердянского направлений, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Елино, Леонивка, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Турья, Покровка, Рясное Сумской области и Красная Заря, Гатище, Волчанские Хутора, Бударки на Харьковщине.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Свято-Покровское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищеевка, Щербиновка Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Мар’и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галициновка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял тщетные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаровное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Велетенское, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
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