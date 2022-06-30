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Генштаб: украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении Углегорской ТЭС

Генштаб: украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении Углегорской ТЭС

Киев • УНН

 • 187787 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения.

На Северском направлении без особых изменений.

На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

Защитники решительно подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населённого пункта Дементиевка. оккупанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекамянка и Северск. Нанес авиаудар неподалеку от Волчаярки. Ведет наступление близ Верхнекамянки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции по артиллерии.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационных ударов по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

В Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и проводит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают выполнение боевых задач – бьют по скоплениям врага и складам боеприпасов.

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