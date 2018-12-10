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Генштаб: этой осенью в армию отправили 17 тыс. призывников

Киев • УНН

 • 8351 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На сегодня призывными комиссиями в Украине отправлено в войска более 17 тыс. призывников. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.

Генштаб: этой осенью в армию отправили 17 тыс. призывников

"О завершении призыва граждан на срочную военную службу: в соответствии с указом Президента, почти завершен очередной призыв на срочную военную службу. Призывными комиссиями отправлены в войска более 17 тыс. призывников, что составляет на сегодняшний день 98% от плана", - сообщил он.

По словам заместителя начальника Генштаба, остальных призывников будет направлено ​​по графику в течение этой недели.

Как сообщал УНН, оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский сообщил, что по состоянию на ноябрь в ряды Вооруженных сил Украины призвано около 5 тыс. человек на срочную военную службу с 9,01 тыс. необходимых.

Согласно распоряжению Кабмина, в октябре-декабре 2018 года в ВСУ и другие военные формирования для срочной военной службы планируется отправить 17,96 тыс. человек.

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