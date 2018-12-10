Генштаб: цієї осені до війська відправлено 17 тис. призовників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На сьогоднішній день призивними комісіями в Україні відправлено до війська більше 17 тисяч призовників. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
“Щодо завершення призову громадян на строкову військову службу: відповідно до указу Президента, майже завершено черговий призов на строкову військову службу. Призивними комісіями відправлено до війська більше 17 тисяч призовників, що складає на сьогоднішній день 98% від плану”, — повідомив він.
За словами заступника начальника Генштабу, решта призовників буде направлена за графіком протягом цього тижня.
Як повідомляв УНН, оперативний резерв Збройних Сил України першої черги становить більше 200 тис. осіб.
Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ігор Павловський повідомив, що станом на листопад до лав Збройних сил України призвано близько 5 тис. осіб на строкову військову службу з 9,01 тис. необхідних.
Згідно з розпорядженням Кабміну, у жовтні-грудні 2018 року до ЗСУ та інших військових формувань для строкової військової служби заплановано відправити 17,96 тис. осіб.