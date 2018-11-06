План з осіннього призову до армії не виконаний на 45%

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на листопад до лав Збройних сил України призвано близько 5 тис. осіб на строкову військову службу з 9,01 тис. необхідних. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник міністра оборони України Ігор Павловський, передає УНН з посиланням на прес-службу міноборони.

“Обласні та районні (міські) призовні комісії продовжують свою роботу з питань призову громадян України на строкову військову службу у жовтні — грудні 2018 року. В рамках призовної кампанії „Осінь-2018“ станом на листопад на строкову військову службу до лав ЗС України призвано близько 5 тис. осіб”, — цитує прес-служба слова Павловського.

За його словами, загалом на виконання Воєнної доктрини України щодо змішаного способу комплектування ЗС України, у 2018 році на строкову військову службу до Збройних Сил України буде призвано 18,0 тис. осіб (весна — 9 тис. осіб, осінь — 9 тис. осіб).

Крім того, заступник міністра оборони наголосив, що військовослужбовці строкової служби до виконання завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил не залучатимуться.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього року він триватиме довше, ніж зазвичай. Президент збільшив термін цього призову з двох до трьох місяців — жовтень-грудень.

Згідно з розпорядженням Кабміну, у жовтні-грудні 2018 року до ЗСУ та інших військових формувань для строкової військової служби заплановано відправити 17,96 тис. осіб.

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