План з осіннього призову до армії не виконаний на 45%

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на листопад до лав Збройних сил України призвано близько 5 тис. осіб на строкову військову службу з 9,01 тис. необхідних. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник міністра оборони України Ігор Павловський, передає УНН з посиланням на прес-службу міноборони.