План по осеннему призыву в армию не выполнен на 45%

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на ноябрь в ряды Вооруженных сил Украины призвано около 5 тыс. человек на срочную военную службу из 9,01 тыс. необходимых. Об этом сказал на брифинге заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Областные и районные (городские) призывные комиссии продолжают свою работу по вопросам призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года. В рамках призывной кампании "Осень-2018" по состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВС Украины призвано около 5 тыс. человек", - цитирует пресс-служба слова Павловского.

По его словам, в целом на выполнение Военной доктрины Украины относительно смешанного способа комплектования ВС Украины, в 2018 году на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины будет призвано 18,0 тыс. человек (весна - 9 тыс. человек, осень - 9 тыс. человек).

Кроме того, заместитель министра обороны отметил, что военнослужащие срочной службы к выполнению задач в зоне проведения операции Объединенных сил не будут привлекаться.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он продлится дольше, чем обычно. Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев - октябрь-декабрь.

Согласно распоряжению Кабмина, в октябре-декабре 2018 года в ВСУ и другие военные формирования для срочной военной службы планируется отправить 17,96 тыс. человек.

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