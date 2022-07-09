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Генштаб: штурмовыми действиями враг пытается продвинуться в районе населённого пункта Григоровка

Генштаб: штурмовыми действиями враг пытается продвинуться в районе населённого пункта Григоровка

Киев • УНН

 • 143557 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекамянского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятыгорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Шестаково и Рубежное.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекамянского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудар неподалеку от Спирного.

Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отвергли предыдущие позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг имеет значительные потери.

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