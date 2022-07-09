Генштаб: штурмовыми действиями враг пытается продвинуться в районе населённого пункта Григоровка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекамянского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятыгорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Шестаково и Рубежное.
На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекамянского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудар неподалеку от Спирного.
Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отвергли предыдущие позиции.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки.
На Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг имеет значительные потери.
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