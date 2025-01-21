Генштаб подтвердил второе за неделю поражение российской нефтебазы "лискинская" и авиазавода на смоленщине
Киев • УНН
Генштаб подтвердил успешные удары по нефтебазе «Лискинская» в воронежской области и Смоленскому авиационному заводу. Также был поражен командный пункт 29 армии рф в Волновахе.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение второй раз за неделю нефтебазы "Лискинская" в Воронежской области рф и инфраструктуры АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области рф, пишет УНН.
Детали
"Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов оккупантов", - указано в сообщении.
"Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области рф. На этот раз - в ночь на 21 января", - сообщили в Генштабе.
В результате удара, который, как указано, "нанесен во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины", "горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска", отметили в Генштабе. Предприятие, как сообщается, принадлежит одной из крупнейших российской государственной корпорации "роснефть".
"Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области рф, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода", - сообщили в Генштабе.
Также указано, что продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. "В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии рф во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели", - говорится в сообщении.
Результаты ударов уточняются.
"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии рф против нашей страны. Уничтожаем врага, его технику и военную инфраструктуру", - отметили в Генштабе.