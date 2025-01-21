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Генштаб подтвердил второе за неделю поражение российской нефтебазы "лискинская" и авиазавода на смоленщине

Генштаб подтвердил второе за неделю поражение российской нефтебазы "лискинская" и авиазавода на смоленщине

Киев  •  УНН

 • 9739 просмотра

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Генштаб подтвердил успешные удары по нефтебазе «Лискинская» в воронежской области и Смоленскому авиационному заводу. Также был поражен командный пункт 29 армии рф в Волновахе.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение второй раз за неделю нефтебазы "Лискинская" в Воронежской области рф и инфраструктуры АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области рф, пишет УНН.

Детали

"Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов оккупантов", - указано в сообщении.

"Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области рф. На этот раз - в ночь на 21 января", - сообщили в Генштабе.

В результате удара, который, как указано, "нанесен во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины", "горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска", отметили в Генштабе. Предприятие, как сообщается, принадлежит одной из крупнейших российской государственной корпорации "роснефть".

"Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области рф, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода", - сообщили в Генштабе.

Также указано, что продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. "В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии рф во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели", - говорится в сообщении.

Результаты ударов уточняются.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии рф против нашей страны. Уничтожаем врага, его технику и военную инфраструктуру", - отметили в Генштабе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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