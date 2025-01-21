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Генштаб підтвердив друге за тиждень ураження російської нафтобази "ліскінська" та авіазаводу на смоленщині

Генштаб підтвердив друге за тиждень ураження російської нафтобази "ліскінська" та авіазаводу на смоленщині

Київ • УНН

 • 35288 перегляди

Генштаб підтвердив успішні удари по нафтобазі "ліскінська" у воронезькій області та Смоленському авіаційному заводу. Також було уражено командний пункт 29 армії рф у Волновасі.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження вдруге за тиждень нафтобази "Ліскінська" у Воронезькій області рф та інфраструктури АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області рф, пише УНН.

Деталі

"Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів окупантів", - вказано у повідомленні.

"Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області рф. На цей раз - у ніч на 21 січня", - повідомили у Генштабі.

В результаті удару, що, як вказано, "завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України", "палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська", зазначили у Генштабі. Підприємство, як повідомляється, належить одній з найбільших російській державних корпорацій "роснєфть".

"Окрім того, Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області рф, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу", - повідомили у Генштабі.

Також вказано, що продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. "Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії рф у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі", - ідеться у повідомленні.

Результати ударів уточнюються.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота, з метою посилення ефекту від санкційного тиску, по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії рф проти нашої країни. Нищимо ворога, його техніку та військову інфраструктуру", - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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