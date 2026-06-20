Генштаб подтвердил остановку московского НПЗ после ударов

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после недавних ударов беспилотников. Об этом официально сообщил Генеральный штаб ВСУ, отметив, что предприятию нанесены существенные повреждения, пишет УНН.

Детали

По данным военных, поражены установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), а также четыре резервуара для хранения топлива – три объемом 10 тысяч кубометров и один на 30 тысяч кубометров.

Уничтожены большие резервуары с топливом

В Генштабе подчеркнули, что в результате удара завод полностью прекратил переработку нефти. Московский НПЗ является одним из крупнейших предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли и обеспечивает значительную часть топливных потребностей российской столицы.

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Опубликованные спутниковые снимки свидетельствуют о полном уничтожении двух резервуаров типа РВС объемом 30 тысяч и 10 тысяч кубометров. На месте поражения зафиксирован масштабный пожар и значительные разрушения инфраструктуры предприятия.

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