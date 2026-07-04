Генштаб подтвердил новое поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и российского вертолета
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского вертолета в Азовском море и железнодорожного моста через Северский Донец. Также поражены пункты управления, склад БпЛА и другие объекты врага.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского вертолета, задействованного оккупантами в логистике железнодорожного моста через Северский Донец на Луганщине и других объектов врага, пишет УНН.
Детали
"Поражен вертолет противника в акватории Азовского моря", - сообщили в Генштабе.
Степень повреждений уточняется.
"Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств", - отметили в Генштабе.
По данным Генштаба, также "поражены два пункта управления врага в районе Шахтерского Донецкой области, склад БпЛА в Титаровке, ремонтное подразделение в Старобельске и склад горюче-смазочных материалов в Луганске".
Дополнение
Генштаб не впервые сообщает о поражении задействованного оккупантами железнодорожного моста под Станицей Луганской.