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Генштаб: оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом в Херсонской области. Продолжается подготовка к наступлению на Донбассе

Киев • УНН

 • 348848 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупационные войска продолжают подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке по состоянию на 18:00, пишет УНН.

Генштаб: оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом в Херсонской области. Продолжается подготовка к наступлению на Донбассе

Детали

Так, по данным Генштаба, пока российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и ведению разведки, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий с целью прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении, отмечают в ВСУ. Также враг пытается взять под полный контроль город Мариуполь.

Согласно сводке, у русских завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

Сейчас идет подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск на территорию Украины. В частности, сообщается, что врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории республики беларусь в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа .

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника в ВСУ не выявили. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.
Отмечается перемещение подразделений противника к железнодорожным станциям для загрузки и последующей передислокации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, российские оккупанты осуществляют обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активных действий противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа осуществляет перегруппировку.

По данным Генштаба, для повышения оперативности переброски военных грузов враг начал использования железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (рф) на железнодорожную станцию Купянск (Украина).

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредоточивает на военных действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Пытается улучшить тактическое положение.
Продолжает огневое воздействие на большинстве направлений.

Противник осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка.

В районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел, отмечают в ГШ.

Продолжается штурм города Мариуполь, при этом противник активно применяет авиацию, сказано в сводке.

На Южнобужском направлении враг продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле. В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка, сообщил Генштаб.

Напомним

По данным Генштаба, по состоянию на утро 6 апреля потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине составил уже около 18,6 тыс. лиц, 684 танков и сотни единиц другой военной техники.

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